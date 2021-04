Ecommerce: nasce in Veneto Ortago, frutta e verdura fresche consegnate a domicilio (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Labitalia) - Cambiano gli stili di vita ed esordisce un nuovo modello di business: frutta e verdura fresca, consegnata in ufficio o a casa a porzione. Ma anche pasti pronti, verdura cucinata (anche al vapore) e consegnata in contenitori riciclati. Nell'era degli Ecommerce arriva una svolta storica per il fresco e il freschissimo. È nato infatti a Dolo, nel Veneziano, il primo Ecommerce con logistica integrata dove frutta e verdura si possono comperare a porzione, con consegna garantita in un minimo di 12 ore, che possono diventare al massimo 48 durante i fine settimana. L'azienda si chiama Ortago ed è stata fondata da Matteo Zorzato, imprenditore molto noto nel Veneziano e con una lunga storia famigliare nel settore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Labitalia) - Cambiano gli stili di vita ed esordisce un nuovo modello di business:fresca, consegnata in ufficio o a casa a porzione. Ma anche pasti pronti,cucinata (anche al vapore) e consegnata in contenitori riciclati. Nell'era degliarriva una svolta storica per il fresco e il freschissimo. È nato infatti a Dolo, nel Veneziano, il primocon logistica integrata dovesi possono comperare a porzione, con consegna garantita in un minimo di 12 ore, che possono diventare al massimo 48 durante i fine settimana. L'azienda si chiamaed è stata fondata da Matteo Zorzato, imprenditore molto noto nel Veneziano e con una lunga storia famigliare nel settore ...

