Crisi Sambenedettese | i giocatori | “Senza stipendio | ma giochiamo lo stesso”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Con una conferenza stampa, idellahanno confermato le difficoltà societarie: “Siamo qui per ribadire la nostra situazione – ha spiegato Maxi Lopez capitano della Samb in qualità di portavoce dell’intero collettivo -. Che la città e le istituzioni conoscono perfettamente. Purtroppo noi viviamo di promesse non mantenute dallo scorso ottobre e di cui solo da poco la città e le istituzioni si sono accorte. Siamo arrivati dunque arrivati al primo aprileaver ricevuto nessuno degli ultimi cinque stipendi nonostante le promesse solenni fatte dal presidente. E’ solo grazie alla nostra e alla loro professionalità che laè ancora in corsa per i playoff. Una volta capito che niente sarebbe cambiato abbiamo deciso di aprire lo stato di agitazione sindacale che resta aperto ...

...è il Novara con 407.229 euro seguito a ruota dal Perugia (380.593) e dal Livorno (309.464) in...e Grosseto non hanno fornito i rispettivi dati. I club più virtuosi? Giana Erminio, ...Capitan Maxi Lopez (fotoCalcio) di Benedetto Marinangeli Si aggrava lain casa Samb. Dopo la messa in mora del club, ora i calciatori rossoblù paventano lo sciopero per sabato prossimo 3 aprile quando ...La presa dei posizione dei giocatori del club in crisi finanziaria nella conferenza stampa: scongiurato lo sciopero ...Qualche schiarita in casa biancorossa in vista della sfida con la Giana Erminio. Qualche giocatore che fa parte della lunga lista degli indisponibili sembra essere sulla strada del completo recupero.