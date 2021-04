Computex 2021 ostacolato dal virus | niente eventi fisici | tutto virtuale

(Di giovedì 1 aprile 2021) Anno nuovo, stessa storia: l’auspicato ritorno alla normalità dopo che la pandemia ha travolto il mondo non si è concretizzato. Anche gli organizzatori deldevono arrendersi all’evidenza dei fatti e prendere atto che non è ancora possibile pensare di gestirein presenza ai quali partecipano migliaia di persone. Con una nota diffusa nelle scorse ore gli organizzatori comunicano la cancellazione di tutti glidell’edizionedele illustrano una serie di soluzioni alternative, tutte virtuali, per continuare a mantenere i rapporti con le aziende che nelle passate edizioni hanno trovato nella fiera di Taiwan un’importante vetrina per avere visibilità a livello internazionale. Dopo aver ricordato che ogni anno partecipano all’evento circa 40.000 ...

