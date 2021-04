Calciomercato – Aguero libero a parametro zero: c’è anche l’Inter (Di giovedì 1 aprile 2021) anche l’Inter sulle tracce di Sergio Aguero Da qualche giorno è ufficiale: a fine stagione Sergio Aguero lascerà il Manchester City a parametro, essendo il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato in Francia da FootMercato, sulle tracce dell’attaccante argentino ci sarebbe anche l’Inter. “Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, apprezza moltissimo le qualità di realizzatore di Aguero ed è consapevole che l’attacco della sua squadra potrebbe subire importanti cambiamenti. Mbappé è ancora incerto, Kean è in prestito e Icardi può tornare in Italia in caso di offerte. Aguero ha però ricevuto ben cinque offerte dall’Inter, dal Chelsea, dal Manchester ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)sulle tracce di SergioDa qualche giorno è ufficiale: a fine stagione Sergiolascerà il Mster City a, essendo il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato in Francia da FootMercato, sulle tracce dell’attaccante argentino ci sarebbe. “Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, apprezza moltissimo le qualità di realizzatore died è consapevole che l’attacco della sua squadra potrebbe subire importanti cambiamenti. Mbappé è ancora incerto, Kean è in prestito e Icardi può tornare in Italia in caso di offerte.ha però ricevuto ben cinque offerte dal, dal Chelsea, dal Mster ...

