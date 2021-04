Cagliari | dubbio Pavoletti - Simeone vicino a Joao Pedro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari dubbio

Corriere dello Sport.it

... ma l'altro può mettere sul suo piatto della bilancia i 6 gol che è riuscito a mettere a segno in campionato, dimostrando di essere, dopo Joao Pedro , il miglior marcatore del. Sono giorni ......secondo di Ospina a Napoli) e Cragno (che grazie alle sue parate sta provando a salvare il)...Mancini non decida di utilizzare Di Lorenzo o Toloi come jolly) e qui si apre il primo vero...Il Cagliari è molto più di una squadra di calcio ... Parliamoci chiaro: la retrocessione sarebbe una macchia indelebile per campioni come i nostri. Ma ripeto, non ho dubbi sul fatto che ci salveremo.Leonardo Semplici deve sciogliere il solito dubbio in vista del match contro l’Hellas in programma ... Pavoloso al momento – dopo JP – appare l’attaccante più in forma del Cagliari. Ma cholito non ...