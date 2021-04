Britney Spears parla del suo documentario: “Ho pianto per due settimane” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il documentario è stato prodotto dal New York Times con Hulu Il documentario su Britney Spears, “Framing” realizzato dal New York Times con Hulu ha fatto discutere specialmente all’estero. La cantante da anni vive infatti condizionata dalle scelte del padre che gestisce il suo patrimonio e ha potere decisionale su tutto. Una condizione che ha portato anche al celebre movimento #freeBritney: con i fan che da anni chiedono liberà per l’artista nata con Disney Channel. L’artista, nelle ultime ore, senza mai citare il nome del documentario ha commentato il progetto: “La mia vita è sempre stata oggetto di grandi speculazioni. Sono stata osservata e giudicata per tutta la mia esistenza. Sono stata alla mercé di tutti, attraverso le mie esibizioni. Ci vuole grande forza per fidarsi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilè stato prodotto dal New York Times con Hulu Ilsu, “Framing” realizzato dal New York Times con Hulu ha fatto discutere specialmente all’estero. La cantante da anni vive infatti condizionata dalle scelte del padre che gestisce il suo patrimonio e ha potere decisionale su tutto. Una condizione che ha portato anche al celebre movimento #free: con i fan che da anni chiedono liberà per l’artista nata con Disney Channel. L’artista, nelle ultime ore, senza mai citare il nome delha commentato il progetto: “La mia vita è sempre stata oggetto di grandi speculazioni. Sono stata osservata e giudicata per tutta la mia esistenza. Sono stata alla mercé di tutti, attraverso le mie esibizioni. Ci vuole grande forza per fidarsi ...

