Bautista Agut, chi è l’avversario di Sinner: carriera e vita privata (Di giovedì 1 aprile 2021) Il nostro Jannik Sinner si scontrerà domani in semifinale con Bautista Agut: scopriamo chi è il tennista spagnolo. Ieri Jannik Sinner ha battuto il kazako Alexandr Bublik garantendosi l’accesso ai Masters 1000 di Miami e segnando un altro record per il tennis italianio. L’altoatesino, infatti, è il più giovane tennista italiano ad accedere ad una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 aprile 2021) Il nostro Janniksi scontrerà domani in semifinale con: scopriamo chi è il tennista spagnolo. Ieri Jannikha battuto il kazako Alexandr Bublik garantendosi l’accesso ai Masters 1000 di Miami e segnando un altro record per il tennis italianio. L’altoatesino, infatti, è il più giovane tennista italiano ad accedere ad una L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

WeAreTennisITA : Sinner ?? Bautista Agut, ancora? Lo spagnolo batte nettamente Medvedev, raggiunge la semi contro Sinner per il remat… - frasigno66 : RT @WeAreTennisITA: Sinner ?? Bautista Agut, ancora? Lo spagnolo batte nettamente Medvedev, raggiunge la semi contro Sinner per il rematch d… - CatelliRossella : Tennis: a Miami la semifinale sarà Bautista Agut-Sinner - Tennis - ANSA - fabru67 : RT @AnsaTrentinoAA: Tennis: Miami; semifinale sarà Bautista Agut-Sinner. Lo spagnolo ha eliminato il russo Medvedev, grande favorito |#ANSA… - Domenico1oo777 : RT @WeAreTennisITA: Sinner ?? Bautista Agut, ancora? Lo spagnolo batte nettamente Medvedev, raggiunge la semi contro Sinner per il rematch d… -