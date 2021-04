Bari | bliccata la tangenziale per la protesta di ambulanti e ristoratori VIDEO Stamattina

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bari bliccata

La Gazzetta del Mezzogiorno

Una protesta è in corso questa mattina sulla tangenziale. Un gruppo di manifestanti ha bloccato la corsia a sud, all'altezza di Poggiofranco. Sul posto la ...Centinaia di ambulanti stanno manifestando sulla Statale 16 di Bari, all'altezza dello svincolo per il quartiere Poggiofranco, bloccando la circolazione sulla tangenziale del capoluogo pugliese in dir ...