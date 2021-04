Attilio Fontana indagato. Reato? Troppa trasparenza. Un tempismo molto sospetto (Di giovedì 1 aprile 2021) Un modello per il Paese, un indagato la Procura. Tutto nel giro di poche ore. Nel giorno in cui la Lombardia, guidata dal presidente Attilio Fontana, riceve il plauso del commissiario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e del capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, per il piano vaccinale, il presidente della Regione si ritrova iscritto nel registro degli indagati. Le ipotesi di Reato sono autoriciclaggio e false dichiarazioni nella «voluntary disclosure» compilata nel 2017 dal governatore in relazione a un conto svizzero finito sotto la lente del pm. Si badi bene, per un atto compiuto dallo stesso esponente della Lega, essendo stato lui a dichiarare quei soldi. (Ftg) Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è indagato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Un modello per il Paese, unla Procura. Tutto nel giro di poche ore. Nel giorno in cui la Lombardia, guidata dal presidente, riceve il plauso del commissiario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e del capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, per il piano vaccinale, il presidente della Regione si ritrova iscritto nel registro degli indagati. Le ipotesi disono autoriciclaggio e false dichiarazioni nella «voluntary disclosure» compilata nel 2017 dal governatore in relazione a un conto svizzero finito sotto la lente del pm. Si badi bene, per un atto compiuto dallo stesso esponente della Lega, essendo stato lui a dichiarare quei soldi. (Ftg) Il governatore della Lombardia...

