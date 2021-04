Assegno unico per i figli: cos'è, a quanto ammonta e chi ne ha diritto (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Senato ha dato il via libera al Ddl sull’Assegno unico per i figli sul testo già approvato dalla Camera il 21 luglio 2020. La misura è stata approvata in sostanza da tutti i partiti con 227 sì, nessun voto contrario e 4 astenuti, ed è la prima parte del Family Act che prevede un Assegno mensile di 250 euro per tutti i figli, dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni. I fondi a disposizione sono 20 miliardi tra somme di aiuti pre-esistenti e nuovi stanziamenti, ma potrebbero aumentare, ha detto ieri la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. L’importo dell’Assegno è maggiorato dal terzo figlio in poi e senza limiti d’età per i figli disabili. Inoltre, una norma transitoria preannunciata dalla ministra consentirà di non perdere ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Senato ha dato il via libera al Ddl sull’per isul testo già approvato dalla Camera il 21 luglio 2020. La misura è stata approvata in sostanza da tutti i partiti con 227 sì, nessun voto contrario e 4 astenuti, ed è la prima parte del Family Act che prevede unmensile di 250 euro per tutti i, dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni. I fondi a disposizione sono 20 miliardi tra somme di aiuti pre-esistenti e nuovi stanziamenti, ma potrebbero aumentare, ha detto ieri la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. L’importo dell’è maggiorato dal terzoo in poi e senza limiti d’età per idisabili. Inoltre, una norma transitoria preannunciata dalla ministra consentirà di non perdere ...

Advertising

elenabonetti : Oggi abbiamo vissuto un momento storico per il nostro Paese. L'assegno unico e universale è stato approvato all'una… - ItaliaViva : Tutto è nato qui, fra i riformisti della Leopolda. Con l'approvazione dell'assegno unico e universale abbiamo fatto… - ItaliaViva : L'Assegno Unico e Universale è un capolavoro non solo politico ma come comunità. Sempre più Italia Viva si propone… - albertomaldino : Family act e assegno unico universale per i figli: arriva il sì definitivo: Via libera del Senato al Family Act: ap… - marylu1945 : RT @ItaliaViva: Tutto è nato qui, fra i riformisti della Leopolda. Con l'approvazione dell'assegno unico e universale abbiamo fatto un prim… -