Asl Rm 3 | a Ospedale Grassi aumentati posti letto

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – “Ci stiamo preparando per questa recrudescenza del virus. All’abbiamo incrementato iCovid sia ordinari che di rianimazione. Abbiamo poi stipulato una convenzione con delle strutture vicine per avere a disposizione deipost acuzie per poter dimettere piu’ velocemente le persone”. Lo ha detto alla Dire la direttrice generale dell’Asl Roma 3, Marta Branca, a margine dell’inaugurazione del nuovo centro vaccinale di via Cardano. “Non dobbiamo dimenticarci che non c’e’ solo il problema del Covid, ma ci sono tutte le altre patologie che devono essere seguite, che non possono subire dei rallentamenti- ha sottolineato Branca- La Asl e’ attenta al territorio e non ha mai smesso di fare le attivita’ ordinarie.” “Per esempio quelle di screening, e ne ...