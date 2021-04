Amici | Maria de Filippi e quel messaggio incredibile a Emanuele Filiberto

Leggi su solodonna

(Di giovedì 1 aprile 2021)è stato scelto, a sorpresa, per ricoprire il ruolo di giudice diinsieme a Stash e Stefano de Martino: l’erede dei Savoia ha raccontato come è nata l’idea, a partire dal momento in cui è stato contattato dade, verso cui ha sempre manifestato grande stima.è stato scelto come giudice del serale di, affiancando Stash e Stefano de Martino Articolo completo: dal blog SoloDonna