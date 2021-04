Vaccini: in arrivo Moderna per i fragilissimi. AstraZeneca, appuntamenti del 1° rinviati al 7 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il presidente della Regione fa il punto sulla campagna vaccinale: in ritardo anche Moderna, sugli over 80 si attende un cambio di passo. AstraZeneca: «Le prenotazioni del 1° aprile si recuperano il 7». Sul contagio: «Non lo so per quanto la Toscana resterà in zona rossa» Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il presidente della Regione fa il punto sulla campagna vaccinale: in ritardo anche, sugli over 80 si attende un cambio di passo.: «Le prenotazioni del 1° aprile si recuperano il 7». Sul contagio: «Non lo so per quanto la Toscana resterà in zona rossa»

Advertising

fleinaudi : #Vaccini Chi l’avrebbe mai detto ?!? Noi, con una caterva di insulti ricevuti. Ma, va bene così. Anche questa è fat… - sbonaccini : Siamo tra le primissime regioni per vaccinati definitivamente ogni centomila abitanti, cioè sulla popolazione reale… - Agenzia_Ansa : L'arrivo del vaccino Johnson & Johnson in Italia per la metà di aprile è stato annunciato dal presidente del Consig… - GraziaMontefal2 : RT @mariamacina: Già a maggio 2020 Italia Viva chiedeva al governo Conte un piano vaccinale perché potessimo essere pronti all’arrivo dei v… - Paoletto003 : RT @mariamacina: Già a maggio 2020 Italia Viva chiedeva al governo Conte un piano vaccinale perché potessimo essere pronti all’arrivo dei v… -