Torino | aperto procedimento dalla procura federale per la sfida contro la Lazio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ statoundella Figc in merito al, relativo alle motivazioni della sentenza della Corte d’appello. In particolare, il riferimento è alla partita con la, che non si è disputata il 2 marzo come da programma in virtù dell’assenza del. Tuttavia, si è trattato solamente di un “atto dovuto” che non dovrebbe avere ripercussioni. La gara verrà infatti recuperata dato che il ricorso dei biancocelesti è stato respinto. SportFace.