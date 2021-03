Tommaso Zorzi imita Drusilla, il video spopola sui social (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, non c’è ombra di dubbio che Drusilla Gucci stia incuriosendo e attirando molta attenzione. Se sui social il popolo si divide in suo favore tra chi la apprezza e chi non sopporta quel suo fare naif e quel suo modo di parlare, Tommaso Zorzi ne è affascinato. LEGGI ANCHE: Isola, Drusilla e la confessione sul fantasma: cosa è accaduto Il video di lui che la imita durante la puntata di lunedì 29 marzo ha spopolato sui social. Sguardo un po’ vago, bocca semichiusa e parlata a mezza bocca, Tommaso ha conquistato tutti, provocando anche una reazione molto divertita della stessa Drusilla. Tommaso CHE imita ... Leggi su funweek (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, non c’è ombra di dubbio cheGucci stia incuriosendo e attirando molta attenzione. Se suiil popolo si divide in suo favore tra chi la apprezza e chi non sopporta quel suo fare naif e quel suo modo di parlare,ne è affascinato. LEGGI ANCHE: Isola,e la confessione sul fantasma: cosa è accaduto Ildi lui che ladurante la puntata di lunedì 29 marzo hato sui. Sguardo un po’ vago, bocca semichiusa e parlata a mezza bocca,ha conquistato tutti, provocando anche una reazione molto divertita della stessaCHE...

Advertising

MediasetPlay : Nuovo e attesissimo appuntamento con il nostro Tommy ???? #Isola - Costanzo : L’influencer trionfatore dell’ultima edizione del @GrandeFratello @tommaso_zorzi sarà tra gli ospiti della prima pu… - Costanzo : Cravatte di un certo livello nel guardaroba del “giovane Pippo Baudo” @tommaso_zorzi ?? #MaurizioCostanzoShow - lucia60061616 : RT @noemi292269: “Con Tommaso Zorzi, e gli altri” ?? #tzvip #MaurizioCostanzoShow - adryalbi02 : C'è del genio comunque..'Un amico in me' non va bene e mi prendi per il culo dedicandola a Gilda? Tieni questa bro… -