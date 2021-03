Tom Cruise: in vendita il ranch da sogno in Colorado (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quanto costa il lussoso ranch di Tom Cruise? Tom Cruise sta vendendo il suo ranch di 320 acri a Telluride, Colorado, per 39,5 milioni di dollari. Nel 2014, l’attore e produttore ha comprato la proprietà per 59 milioni di dollari, secondo Telluride Sotheby’s International Realty. Immerso nel profondo di prati ondulati e foreste mature, la Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Quanto costa il lussosodi Tom? Tomsta vendendo il suodi 320 acri a Telluride,, per 39,5 milioni di dollari. Nel 2014, l’attore e produttore ha comprato la proprietà per 59 milioni di dollari, secondo Telluride Sotheby’s International Realty. Immerso nel profondo di prati ondulati e foreste mature, la

Advertising

alexanderbyone : @StefanoDanova Si me l'hanno scritto nei commenti precedenti neanche per Tom Cruise C'erano tutte queste guardie - alessandra345 : @CarolFeliciello @AryaSeven7 Ma vogliamo anche parlare di Tom Cruise? Era a Roma anche lui. Lady Gaga è qui...mica i primi che passano - StefanoMarw : @GianpaoloNasta @ridesox Non ce lo vedo tanto Tom cruise - yoongocciolo : sto guardando il run ma seokjin crede di essere tom cruise in mission impossible - CNadineL : Tom Cruise - Beautiful Stranger- Vai e Indietro - Indietro -