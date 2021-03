Tim: Assemblea rinnova Cda per 2021-23, 95% partecipanti vota lista board (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Via libera dell’Assemblea degli azionisti di Tim al bilancio al 31 dicembre 2020 che si è chiuso con un utile netto di 7,2 miliardi di euro (oltre il 99% i voti favorevoli), al pagamento del dividendo sulla base dell’importo di 1 euro cent per azione ordinaria, 2.75 euro cent per azione risparmio e alla nomina del nuovo Cda. Per la nomina del Cda la lista di maggioranza, avendo ottenuto circa il 95% dei voti, è risultata quella presentata dal precedente board. I voto per la lista del Cda è un unicum nella storia di Tim: mai nella storia recente una lista ha totalizzato così tanti voti. E’ quanto emerge al termine dell’Assemblea degli azionisti di Tim che si è riunita oggi senza la presenza fisica dei soci e la cui partecipazione è stata del 59,1% del ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Via libera dell’degli azionisti di Tim al bilancio al 31 dicembre 2020 che si è chiuso con un utile netto di 7,2 miliardi di euro (oltre il 99% i voti favorevoli), al pagamento del dividendo sulla base dell’importo di 1 euro cent per azione ordinaria, 2.75 euro cent per azione risparmio e alla nomina del nuovo Cda. Per la nomina del Cda ladi maggioranza, avendo ottenuto circa il 95% dei voti, è risultata quella presentata dal precedente. I voto per ladel Cda è un unicum nella storia di Tim: mai nella storia recente unaha totalizzato così tanti voti. E’ quanto emerge al termine dell’degli azionisti di Tim che si è riunita oggi senza la presenza fisica dei soci e la cui partecipazione è stata del 59,1% del ...

