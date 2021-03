Tales from the Borderlands (Switch) - recensione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Era il 2014, un'annata fortunata per il nostro hobby preferito. Con l'uscita di alcuni dei titoli più importanti della scorsa generazione, a figurare c'era anche Tales from the Borderlands, l'avventura grafica sviluppata dalla defunta Telltale Games, in collaborazione con Gearbox Software e 2K. Dopo il fallimento del 2018, il team californiano è stato costretto a ritirare dal mercato tutti i suoi videogiochi, Tales from the Borderlands compreso. Grazie al recente intervento di 2K, però, il titolo è stato salvato dal dimenticatoio, spuntando nuovamente negli store online e ora anche su Nintendo Switch. Ambientato ancora una volta su Pandora, in Tales from the Borderlands vestiamo i panni di Rhys e Fiona, due ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Era il 2014, un'annata fortunata per il nostro hobby preferito. Con l'uscita di alcuni dei titoli più importanti della scorsa generazione, a figurare c'era anchethe, l'avventura grafica sviluppata dalla defunta Telltale Games, in collaborazione con Gearbox Software e 2K. Dopo il fallimento del 2018, il team californiano è stato costretto a ritirare dal mercato tutti i suoi videogiochi,thecompreso. Grazie al recente intervento di 2K, però, il titolo è stato salvato dal dimenticatoio, spuntando nuovamente negli store online e ora anche su Nintendo. Ambientato ancora una volta su Pandora, inthevestiamo i panni di Rhys e Fiona, due ...

Advertising

Eurogamer_it : Tales from the Borderlands arriva anche su Nintendo Switch. Ecco la nostra recensione! - artdistrict75 : #NowPlaying Enrico Pieranunzi Trio, André Ceccarelli - Tales from the Unexpected (Live) Tales from the Unexpected (… - Omo_Salvadego__ : @nicolatosti1 @AlfonsoFuggetta Migliore non saprei dire, ma il fatto che in così poco tempo abbiano scritto Fragile… - artdistrict75 : #NowPlaying Enrico Pieranunzi Trio, André Ceccarelli - Tales from the Unexpected (Live) Tales from the Unexpected (… - Nextplayer_it : Tales from the Borderlands è ora disponibile per Nintendo Switch -

Ultime Notizie dalla rete : Tales from Symbaroum per 5E, Free League Publishing annuncia il Kickstarter ... la casa editrice creatrice di pluripremiati giochi di ruolo come ALIEN RPG , Forbidden Lands , Tales From the Loop e l'imminente The One Ring RPG . L'adattamento di Symbaroum per 5E includerà tre ...

Sex Pistols: battaglia legale tra gli ex membri della band per motivi di soldi Una miniserie che ripercorrerà la storia della band britannica che ha scritto il capitolo delle sette note intitolato punk, ispirata al libro Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol , la biografia ...

Tales from the Borderlands Recensione: folli avventure su Nintendo Switch Everyeye Videogiochi Tales from the Borderlands (Switch) - recensione Era il 2014, un'annata fortunata per il nostro hobby preferito. Con l'uscita di alcuni dei titoli più importanti della scorsa generazione, a figurare c'era anche Tales from the Borderlands, ...

Cernobbio premiata per le strategie turistiche creative foto Dal museo di Villa Bernasconi all’App Cernobbio Tales abbiamo ideato per i nostri ospiti delle esperienze culturali e ricreative coinvolgenti e sempre più personalizzate, che valorizzano ...

... la casa editrice creatrice di pluripremiati giochi di ruolo come ALIEN RPG , Forbidden Lands ,the Loop e l'imminente The One Ring RPG . L'adattamento di Symbaroum per 5E includerà tre ...Una miniserie che ripercorrerà la storia della band britannica che ha scritto il capitolo delle sette note intitolato punk, ispirata al libro Lonely Boy:a Sex Pistol , la biografia ...Era il 2014, un'annata fortunata per il nostro hobby preferito. Con l'uscita di alcuni dei titoli più importanti della scorsa generazione, a figurare c'era anche Tales from the Borderlands, ...Dal museo di Villa Bernasconi all’App Cernobbio Tales abbiamo ideato per i nostri ospiti delle esperienze culturali e ricreative coinvolgenti e sempre più personalizzate, che valorizzano ...