Sonego e Tsitsipas | al “Miami Open” trionfa il greco

Il "Miami Open" si sta tenendo in questi giorni nella città di Miami, in Florida. Il torneo è un palcoscenico molto importante per i giovani tennisti che si sfidano a suon di racchette. Uno dei match più attesi era quello tra Sonego e Tsitsipas, due giovani atleti davvero promettenti. André Agassi: "Nel tennis non esiste il GOAT, ciascuna superficie ha il suo" Sonego e Tsitsipas, com'è andata la partita? Sicuramente la sfida tennistica tra i due atleti è andata meglio per il greco Stefanos Tsitsipas che ha battuto l'italiano Lorenzo Sonego. Il tennista 25enne di Torino è 34esimo nel ranking mondiale mentre il collega di Atene è quinto. La sfida che si è consumata sui campi di cemento dell'impianto Hard Rock

