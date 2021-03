Snowboard mondiale | a Colere due prove paralimpiche

(Di mercoledì 31 marzo 2021) All’orizzonte ci sono i Giochi Paralimpici di Pechino (fissati dal 4 al 13 marzo 2022), ma anche e soprattutto la volontà di vivere finalmente giornate di sport ad alto livello, con atleti di ogni angolo del pianeta, di nuovo in Italia dopo cinque anni. Sono in programma in Val di Scalve, sulle piste di, giovedì 1 e venerdì 2 aprile le gare dicross valevoli per la Coppa del Mondo di para. Un appuntamento iridato che rende onore alle montagne bergamasche, decise nel presentare la propria candidatura all’Ipc (il Commitee Internazionale Paralimpico) all’indomani della prova disputata a Phya in Finlandia a metà febbraio. Una data quindi “inedita”, che metterà a confronto 40 atletinienti da tutto il mondo. “Dopo le gare di Pyha, era chiaro che avremmo dovuto trovare un’altra località capace ...

Sono in programma in Val di Scalve, sulle piste di Colere, giovedì 1 e venerdì 2 aprile le gare di snowboard cross valevoli per la Coppa del Mondo di para snowboard. Un appuntam ...