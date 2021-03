Sinner: “Mi piace vedere tennis, mi piace giocare; passo così le mie giornate i” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sinner una vita dedicata al tennis. In queste poche e lapidarie parole si può descrivere la precocità di un giovane talento italiano. Il primo del nostro Paese a raggiungere la top 30 del Ranking ATP in appena due anni. Inoltre è il più giovane italiano nella storia ad essersi aggiudicato i quarti di finale di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Niente impresa, Sinner si arrende al re Nadal Piatek esordio vincente da titolare Carreno Busta sconfitto da Djokovic, polemizza con il serbo dopo la gara Aleksandrina Naydenova, la tennista bulgara squalificata a vita tennis Roland Garros vi è la possibilità di apertura al pubblico Sorteggi quarti Europa League, la Roma pesca l’Ajax Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 31 marzo 2021)una vita dedicata al. In queste poche e lapidarie parole si può descrivere la precocità di un giovane talento italiano. Il primo del nostro Paese a raggiungere la top 30 del Ranking ATP in appena due anni. Inoltre è il più giovane italiano nella storia ad essersi aggiudicato i quarti di finale di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Niente impresa,si arrende al re Nadal Piatek esordio vincente da titolare Carreno Busta sconfitto da Djokovic, polemizza con il serbo dopo la gara Aleksandrina Naydenova, lata bulgara squalificata a vitaRoland Garros vi è la possibilità di apertura al pubblico Sorteggi quarti Europa League, la Roma pesca l’Ajax

Advertising

marcomazz : Mi piace molto l'aderenza con cui Ruusuvuori colpisce, sempre in grande equilibrio, occhio perché questo giovin fin… - MarcoReNer_azz : @gianninastar14 Io amo il tennis e pure Sinner. Musetti pur essendo ancora (per ora) meno forte mi piace pure di più ?? - Cirganaherephil : @CunatiValeriano @WeAreTennisITA Per un fatto puramente estetico mi piace molto più Musetti,rovescio ad una mano,pa… - CunatiValeriano : @Cirganaherephil @WeAreTennisITA Ti piace di più Musetti? Il problema di Sinner è che spende molte energie , dovre… - simolische : @gianninastar14 Tennis, una passione profonda. Quando non c’era Sky e il tennis lo “vedevo” su TeleMontecarlo e la… -