Serie B, gli arbitri della 31ª giornata: Lecce-Salernitana a Chiffi. C'è Calvarere per Chievo-Spal

Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 31esima giornata di Serie B. Ecco l'elenco completo: Brescia – Pordenone: Marco Serra ChievoVerona – Spal: Giampaolo Calvarese Cosenza – Ascoli: Paolo Valeri Cremonese – Empoli: Eugenio Abbattista Frosinone – Reggiana: Riccardo Ros Lecce – Salernitana: Daniele Chiffi Vicenza – Cittadella: Lorenzo Maggioni Pescara – Pisa: Fabrizio Pasqua Entella – Monza: Ivan Robilotta Venezia – Reggina: Matteo Gariglio

