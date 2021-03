Recensione Super Mario 3D All-Stars! Oggi è l’ultimo giorno in cui sarà possibile acquistarla! (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per i 35 anni del suo personaggio simbolo Nintendo ha organizzato diverse uscite ed iniziative, la principale è stata sicuramente Super Mario 3D All -Stars, seguito spirituale di quel Super Mario All-Stars che riuniva tutti i titoli 2D dell’idrualico baffuto. Come avranno retto alla prova del tempo i 3 principali capitoli 3D dell’eroico Mario? Partiamo da un concetto di base: Super Mario 3D All -Stars è una collection essenziale per ogni videogiocatore. Essenziale perché contiene tre pilastri della storia del platform, tre giochi che hanno di volta in volta innovato e stravolto il concetto di paltforming portandolo ogni volta un tassello oltre il limite che di generazione in generazione si era raggiunto. Essenziale se non li avete mai giocati perché vi permette di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per i 35 anni del suo personaggio simbolo Nintendo ha organizzato diverse uscite ed iniziative, la principale è stata sicuramente3D All -Stars, seguito spirituale di quelAll-Stars che riuniva tutti i titoli 2D dell’idrualico baffuto. Come avranno retto alla prova del tempo i 3 principali capitoli 3D dell’eroico? Partiamo da un concetto di base:3D All -Stars è una collection essenziale per ogni videogiocatore. Essenziale perché contiene tre pilastri della storia del platform, tre giochi che hanno di volta in volta innovato e stravolto il concetto di paltforming portandolo ogni volta un tassello oltre il limite che di generazione in generazione si era raggiunto. Essenziale se non li avete mai giocati perché vi permette di ...

stoamori : @icelavnd io anche super in fissa con i tulipani x favore poi fammi una recensione bacino - stefanodonno75 : Nike Dragonfly la recensione di una scarpa super veloce per la pista - stefanodonno75 : Nike Dragonfly la recensione di una scarpa super veloce per la pista - cattaninattac : Oggi su Il Tirreno super recensione sconcertante del mio fumetto Notte Rosa, grazie Guido Silotto! ?????? ???? @ Italy -