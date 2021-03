OnePlus cattura fenomeno ‘Moonbow’ a Londra con smartphone serie 9

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Arcobaleno lunare raro e difficile da vedere in città.ha illuminato il cielo dicon un ‘Moonbow‘, unnaturale raro visibile solo in alcuni luoghi remoti del mondo, che si verifica quando la luce della Luna si rifrange attraverso le gocce d’acqua nell’aria. Il progetto #TrueColors Moonbow è stato ispirato dalla partnership del brand cinese con Hasselblad, grazie alla quale le fotocamere deglidella9, i modelli9 e9 Pro, vengono calibrate con i colori naturali dello storico marchio. “Negli arcobaleni lunari – si legge in una nota che racconta il progetto – la luce è solitamente troppo debole per attivare i recettori a cono dell’occhio umano, rendendo estremamente difficile distinguere i colori naturali. Le ...