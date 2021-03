Nuovo Quattroruote - L' editoriale di aprile - L' eterna sfida fra i leader e i deb

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ormai Akio Toyoda ci ha preso gusto. Dopo aver infranto il muro dell'(apparente) consenso che circonda l'elettrico, rendendo pubbliche le sue perplessità su un processo di riconversione industriale che rischia di far saltare i conti delle Case e di non essere compreso dai consumatori, l'ormai irrefrenabile Morizo (il nome del suo alter ego, nonché quello che utilizza quando corre in macchina) è entrato in rotta di collisione con il più inopinato degli interlocutori: la Apple. Spieghiamo.Da anni a Cupertino accarezzano l'idea di entrare nel business della mobilità. Per assecondare tale intenzione hanno investito miliardi di dollari nel progetto Titan, dal quale dovrebbe originare una non meglio precisata vettura a guida autonoma. Circa due anni fa, tutto si è arenato, alimentando in molti la convinzione che Tim Cook avesse abbandonato la pazza idea di buttarsi in un settore labour ...