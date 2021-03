Michela Persico svela | “Tante rinunce per stare con Daniele”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il racconto della compagna dell’ex calciatore della JuventusRugani fanno ormai coppia fissa da diverso tempo: i due poi sono anche diventati genitori del piccolo Tommaso. Durante il lockdown, sono stati separati a causa del Covid (che hanno contratto) nel momento in cui la giornalista era proprio in dolce attesa. Ora, dopo l’addio del difensore alla Juventus e la parentesi della Bretagna vivono in Sardegna dovegioca (in forza al Cagliari). In una lunga intervista al settimanale “Chi” laha parlato dellefatte per coronare la sua storia d’amore. Lavoravo a SportMediaset e ho dovuto scegliere se continuare a fare la pendolare fra Bergamo, dove vivevo, Milano, dove lavoravo, e Torino, dove viveva. In più non era ...