Michael Jackson, la rivelazione choc dell’ex moglie sui figli (Di mercoledì 31 marzo 2021) Michael Jackson. La vita del cantante continua a far discutere per le dichiarazioni dell’ex moglie. Ecco perché ha rinunciato ai figli. In base alle sue dichiarazioni, Debbie Rowe non aveva alcuna intenzione di essere una madre per i suoi figli. Sempre a detta della donna, la gravidanza sarebbe stato un modo per mettere fine alla sua L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 31 marzo 2021). La vita del cantante continua a far discutere per le dichiarazioni. Ecco perché ha rinunciato ai. In base alle sue dichiarazioni, Debbie Rowe non aveva alcuna intenzione di essere una madre per i suoi. Sempre a detta della donna, la gravidanza sarebbe stato un modo per mettere fine alla sua L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Michael Jackson Michael Jackson: sua figlia Paris rivela che il padre non l'ha mai viziata Sebbene l'infanzia di Paris Jackson sia stata tutt'altro che "normale", considerando che ha vissuto per molto tempo in vari paesi del mondo con il defunto re del pop, Michael Jackson , la cantante ha recentemente rivelato di aver imparato fin da piccola a non sentirsi superiore agli altri grazie agli insegnamenti del padre. " Mio padre era davvero bravo nell'...

Paris Jackson, la mia infanzia non solo privilegi e sfarzo "La mia infanzia non è stata solo sfarzo e privilegi". Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, attrice, modella e cantante conversando con Naomi Campbell nell'ambito della serie di YouTube 'No Filter', ha svelato i retroscena di ciò che ha significato crescere come figlia del ...

Paris Jackson, la mia infanzia non solo privilegi e sfarzo - Lifestyle Agenzia ANSA Michael Jackson, la rivelazione choc dell’ex moglie sui figli Michael Jackson. La vita del cantante continua a far discutere per le dichiarazioni dell'ex moglie. Ecco perché ha rinunciato ai figli.

