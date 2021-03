Maximo Ibarra: Cara Dazn, parliamoci. Tua, Sky (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ibarra: «Sky è molto più della Serie A, ma aperti a trattare con Dazn sui diritti» La Repubblica, pagina 24, di Francesco Manacorda. E adesso, dottor Ibarra? «Adesso resteremo la casa dello sport in tv, anche se non dovessimo avere i diritti per trasmettere la Serie A. E in generale Sky, con i suoi programmi e le sue produzioni, è molto più della Serie A, con un’offerta per tutte le età e tutta la famiglia». In quattro giorni l’ad di Sky Maximo Ibarra, ha dovuto incassare un paio di gol che fanno male e qualche voce – che si scrolla di dosso con decisione – sulla sua uscita dal campo. Prima la sconfitta nella gara per i diritti di Serie A dopo 18 anni di matrimonio con i club; lunedì la decisione della stessa Lega di aprire una nuova asta sulle tre partite settimanali in co-esclusiva, dopo che ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 31 marzo 2021): «Sky è molto più della Serie A, ma aperti a trattare consui diritti» La Repubblica, pagina 24, di Francesco Manacorda. E adesso, dottor? «Adesso resteremo la casa dello sport in tv, anche se non dovessimo avere i diritti per trasmettere la Serie A. E in generale Sky, con i suoi programmi e le sue produzioni, è molto più della Serie A, con un’offerta per tutte le età e tutta la famiglia». In quattro giorni l’ad di Sky, ha dovuto incassare un paio di gol che fanno male e qualche voce – che si scrolla di dosso con decisione – sulla sua uscita dal campo. Prima la sconfitta nella gara per i diritti di Serie A dopo 18 anni di matrimonio con i club; lunedì la decisione della stessa Lega di aprire una nuova asta sulle tre partite settimanali in co-esclusiva, dopo che ...

Advertising

simonesalvador : Articolo aggiornato post intervista di Maximo Ibarra (Sky) a La Repubblica. - mgpg07 : RT @franvanni: “Se la Serie A non ci fosse, ne scaleremo il costo dall’ abbonamento ai clienti in modo trasparente e proattivo” L’amminist… - _enz29 : RT @franvanni: “Se la Serie A non ci fosse, ne scaleremo il costo dall’ abbonamento ai clienti in modo trasparente e proattivo” L’amminist… - Key4biz : Maximo Ibarra, amministratore delegato di #Sky Italia: “Resteremo la casa dello sport in tv anche senza la Serie A.… - GenCar5 : RT @GenCar5: Le interviste all’AD di @SkyItalia Máximo Ibarra, che continua a fingere di avere tutto lo sport, sono incredibili. Senza Mond… -