Maxi rissa tra minori a Gallarate: è l'ora degli arresti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Busto Arsizio (Varese), 31 marzo 2021 - Gli agenti della Polizia di Stato di Varese stanno eseguendo 17 provvedimenti cautelari emessi dal gip di Busto Arsizio e da quello per i Minorenni di Milano a ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 31 marzo 2021) Busto Arsizio (Varese), 31 marzo 2021 - Gli agenti della Polizia di Stato di Varese stanno eseguendo 17 provvedimenti cautelari emessi dal gip di Busto Arsizio e da quello per i Minorenni di Milano a ...

Advertising

Rodica17957578 : RT @poliziadistato: In esecuzione 17 provvedimenti cautelari a Varese a carico di giovani per lo più minorenni, accusati di aver preso part… - ManuPalo67 : In esecuzione 17 provvedimenti cautelari a Varese a carico di giovani per lo più minorenni, accusati di aver preso… - discoradioIT : #Gallarate, 17 provvedimenti cautelari emessi dal gip di Busto Arsizio e da quello per i Minorenni di Milano a cari… - rep_milano : Varese, arrestata la baby gang che prese parte a una maxi rissa a Gallarate l'8 gennaio - fisco24_info : Maxi rissa tra minori nel Varesotto, 17 ordinanze: La polizia di Stato di Varese sta eseguendo 17 provvedimenti cau… -