Genoa | il Regno di Ballardini | “Con tutto il rispetto | Davide è di un’altra categoria 3-5-2? La sua idea è un’altra”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il nuovodista davvero volando in Serie A.A +11 dalla zona retrocessione, i rossoblù dopo un inizio di stagione a dir poco thriller hanno trovato la via della rinascita grazie all'approdo sulla panchina ligure del tecnico, oltre all'arrivo in rosa di un profilo di altissimo livello come quello di Kevin Strootman. A parlare, Carlo, storico vice di, che nel corso del suo intervento nel corso del format tv "We are" in onda su Telenord, ha illustrto il momento della compaginena e della forza ritrovata dal Grifone, dopo il subentro del nuovo staff capitanato dal tecnico. Competenza, lucidità, ...

Intervenuto durante la trasmissione 'We are', su Telenord, Carlospiega i suoi sedici anni di collaborazione con Ballardini: " Ci siamo conosciuti a Bologna, sui campi di calcio: nel tempo è cresciuta una stima e una lealtà ...Quando sono qui vivo solo per il'. Insieme a lei ci sono sempre Carloe Stefano Melandri. 'Abbiamo stabilito un record in Serie A, nessuno sta insieme da più tempo. Lavoriamo insieme da ...Si avvicina il sabato di Pasqua, si avvicina la gara contro la Fiorentina che si giocherà alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris. A due giorni dalla partita la preparazione prosegue in ...Ci permette di lavorare e sviluppare le nostre idee" Intervenuto durante la trasmissione di "We are Genoa", Claudio Regno racconta i suoi 16 anni di lavoro e amicizia con Davide Ballardini:" Ci siamo ...