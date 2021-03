Fiorentina, Quarta: «Sto trovando continuità, voglio restare a lungo qui» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Martinez Quarta ha parlato del suo ambientamento alla Fiorentina e della sua voglia di restare in viola Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a ESPN dove ha parlato dei suoi primi mesi in viola e del suo futuro in Toscana. «Firenze è una città bellissima, anche se per il Covid non l’ho visitata molto. All’inizio ho avuto qualche difficoltà perché non giocavo, ma ora sto trovando continuità. Ancora manca molto alla sfida contro la Juventus e non possiamo pensarci già: siamo a 7 punti dalla zona retrocessione. Qui a Firenze è la partita più importante, come un River-Boca. Pezzella da quando sono arrivato mi è stato vicino molto, così come gli uruguagi Caceres e Maxi Olivera. Abbiamo un bel rapporto. Futuro? Ora cerco di non pensarci, il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Martinezha parlato del suo ambientamento allae della sua voglia diin viola Martinez, difensore della, ha rilasciato un’intervista a ESPN dove ha parlato dei suoi primi mesi in viola e del suo futuro in Toscana. «Firenze è una città bellissima, anche se per il Covid non l’ho visitata molto. All’inizio ho avuto qualche difficoltà perché non giocavo, ma ora sto. Ancora manca molto alla sfida contro la Juventus e non possiamo pensarci già: siamo a 7 punti dalla zona retrocessione. Qui a Firenze è la partita più importante, come un River-Boca. Pezzella da quando sono arrivato mi è stato vicino molto, così come gli uruguagi Caceres e Maxi Olivera. Abbiamo un bel rapporto. Futuro? Ora cerco di non pensarci, il ...

