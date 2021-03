Ferrovie dello Stato | CdA approva bilancio 2020 Conti impattati dalla pandemia

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione diItaliane hato oggi ildel gruppo, pesantemente impattatopandamia e dalle restrizioni alla mobilità di persone e merci. I ricavi operativi sono scesi del 12,8% a 10,8 miliardi di euro, l’EBITDA è passato a 1,6 miliardi di euro da i 2,6 miliardi di euro dell’anno precedente. Il risultato netto di periodo scende a -562 milioni di euro (-1.146 milioni di euro rispetto al 2019; -196,2%) a valle di effetti Covid-19 per 986 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta (PFN), che si attesta a 8,9 miliardi di euro, varia per poco più di 1,2 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2019, con un rapporto PFN/Patrimonio netto a 0,2. “La crisi pandemica ancora in corso sta ...

Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha approvato oggi il bilancio 2020 del gruppo, pesantemente impattato dalla pandamia e dalle restrizioni alla mobilità di persone e merci. I ricavi operativi sono scesi del 12,8% a 10,8 miliardi di euro, l'EBITDA è passato a 1,6 miliardi di euro da i 2,6 miliardi di euro dell'anno precedente. Il risultato netto di periodo scende a -562 milioni di euro (-1.146 milioni di euro rispetto al 2019; -196,2%) a valle di effetti Covid-19 per 986 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta (PFN), che si attesta a 8,9 miliardi di euro, varia per poco più di 1,2 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2019, con un rapporto PFN/Patrimonio netto a 0,2.