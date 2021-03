Fedez ed Elodie a sostegno della legge contro l’omotransfobia: «È una priorità» (Di mercoledì 31 marzo 2021) La prima a rompere il silenzio è stata Elodie che, in una delle Stories pubblicata sul suo profilo Instagram, si è pronunciata sul tentativo della Lega e, in modo particolare, del senatore Simone Pillon di fermare la legge Zan contro l’omotransfobia approvata alla Camera lo scorso novembre. «Siete indegni» ha scritto la cantante, «questa gente non dovrebbe essere in parlamento. Questa gente è omotransfobica» ha continuato. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) La prima a rompere il silenzio è stata Elodie che, in una delle Stories pubblicata sul suo profilo Instagram, si è pronunciata sul tentativo della Lega e, in modo particolare, del senatore Simone Pillon di fermare la legge Zan contro l’omotransfobia approvata alla Camera lo scorso novembre. «Siete indegni» ha scritto la cantante, «questa gente non dovrebbe essere in parlamento. Questa gente è omotransfobica» ha continuato.

