Fedez contro Simone Pillon sul ddl Zan: "Per te non è una priorità? Ti spiego quali sono" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo l'invettiva di Elodie contro la Lega arriva il messaggio di Fedez contro Simone Pillon, pubblicato in una serie di stories su Instagram. L'argomento è ancora una volta il ddl Zan, un disegno di legge che punisce tutti gli atti di discriminazione fondati su sesso, orientamento sessuale, genere, identità di genere e disabilità. Il ddl Zan Per la Lega e il centrodestra il ddl Zan si configura come un reato di opinione e per questo il Carroccio sta operando una ferma opposizione al Senato, dove il disegno di legge è fermo con le quattro frecce. Su questo aspetto Simone Pillon si è espresso più volte in negativo, considerando il ddl Zan una mera battaglia ideologica. Pillon, del resto, non è nuovo nelle sue posizioni avverse alla comunità LGBTQ+

