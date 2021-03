Esami di Maturità 2021: docente nominato commissario interno in due classi. Come si procede e compensi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mancano circa due mesi e mezzo all'espletamento degli Esami di stato 2021 del secondo ciclo che vedranno il loro svolgersi in modalità straordinaria, Come lo scorso anno, causa Pandemia. Ancora una volta ci sarà un unico colloquio orale da effettuarsi in presenza. Gli studenti verranno giudicati da una (sotto) commissione di 6 docenti, tutti interni, quindi facenti parte del consiglio di classe ed un Presidente esterno designato dall'ufficio scolastico regionale. Alcuni docenti verranno nominati commissari per più di una classe o sottocommissione. Come si procede in tal senso? Quale il loro compenso? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mancano circa due mesi e mezzo all'espletamento deglidi statodel secondo ciclo che vedranno il loro svolgersi in modalità straordinaria,lo scorso anno, causa Pandemia. Ancora una volta ci sarà un unico colloquio orale da effettuarsi in presenza. Gli studenti verranno giudicati da una (sotto) commissione di 6 docenti, tutti interni, quindi facenti parte del consiglio di classe ed un Presidente esterno designato dall'ufficio scolastico regionale. Alcuni docenti verranno nominati commissari per più di una classe o sottocommissione.siin tal senso? Quale il loro compenso? L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Esami di Maturità 2021: docente nominato commissario interno in due classi. Come si procede e compensi - rotovisor : @valechindamo @la_kuzzo Che senso ha dunque tenere gli esami di maturità? Non sarebbe più onesto un diploma politico a tutti? - Byzzabrr : Oh cazzo ma ho gli esami di maturità tra due mesi AHAHAHAH - Gio_amuminMilan : @MichailBulgakov @iannetts70 Non è così facile, a settembre ci sono esami di ammissione alle facoltà, come fai a fa… - _jkwxy_ : Ciao @oppositeoff (??) mi sono appena accorta che ogni volta che fate uscire qualcosa io ho degli esami da fare: Ir… -

Ultime Notizie dalla rete : Esami Maturità Adolescenti, bambini, Covid, ansia e depressione In un attimo è passata Pasqua, si è usciti dal lockdown, le scuole sono finite, i ragazzi hanno fatto gli esami di maturità ed è arrivata l'estate. Abbiamo respirato un po' tutti: i contagi erano ...

Scuola, riaperture tra Covid e polemiche: "Dopo Pasqua i soliti problemi" ... però, altre due questioni che stanno agitando il mondo della scuola, soprattutto tra gli studenti: il calendario scolastico per l'anno in corso e le modalità di svolgimento degli esami di maturità. "...

Ravetti (Pd): “Proposta di legge regionale per il riconoscimento della parità retributiva tra uomini e donne” OssolaNews.it In un attimo è passata Pasqua, si è usciti dal lockdown, le scuole sono finite, i ragazzi hanno fatto glidied è arrivata l'estate. Abbiamo respirato un po' tutti: i contagi erano ...... però, altre due questioni che stanno agitando il mondo della scuola, soprattutto tra gli studenti: il calendario scolastico per l'anno in corso e le modalità di svolgimento deglidi. "...