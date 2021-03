Esame di terza media e studenti con DSA (Di mercoledì 31 marzo 2021) . Quest’anno l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà costituito da una sola prova orale, in cui gli studenti presenteranno il proprio elaborato. Ma cosa è previsto per gli studenti con DSA? In che cosa consiste l’elaborato su cui è basato l’Esame orale? L’elaborato sarà assegnato dal Consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7 maggio. Potrà essere: un testo scritto; una presentazione anche multimediale; una mappa o un insieme di mappe; un filmato; una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. Ogni ragazzo avrà tempo fino al 7 giugno per presentarlo alla commissione e sarà proprio dalla discussione dell’elaborato che partirà la prova orale dell’Esame di terza ... Leggi su dilei (Di mercoledì 31 marzo 2021) . Quest’anno l’di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà costituito da una sola prova orale, in cui glipresenteranno il proprio elaborato. Ma cosa è previsto per glicon DSA? In che cosa consiste l’elaborato su cui è basato l’orale? L’elaborato sarà assegnato dal Consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7 maggio. Potrà essere: un testo scritto; una presentazione anche multile; una mappa o un insieme di mappe; un filmato; una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. Ogni ragazzo avrà tempo fino al 7 giugno per presentarlo alla commissione e sarà proprio dalla discussione dell’elaborato che partirà la prova orale dell’di...

