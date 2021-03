Deliveroo non è stata accolta a braccia aperte in Borsa (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’app di Deliveroo (foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Debutto difficile per Deliveroo alla Borsa di Londra. Le azioni sono arrivate a perdere fino al 30%, per poi recuperare parzialmente terreno. La società di food delivery aveva fissato il prezzo di emissione a 3,9 sterline, il minimo ipotizzato per l’offerta pubblica iniziale, per un valore di mercato di 7,59 miliardi. Pur partendo dal basso, gli scambi sono scesi a 2,73 sterline, spazzando via 2,3 miliardi di valutazione. Poi il titolo (Roo) ha parzialmente recuperato terreno. Le azioni in vendita sono 384 milioni, per un’offerta di circa 1,5 miliardi di sterline. Un miliardo andrà alla compagnia e 500 milioni agli investitori iniziali, tra cui c’è anche Amazon. Inizialmente Deliveroo ambiva a una valutazione massima di 8,8 miliardi di sterline e ... Leggi su wired (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’app di(foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Debutto difficile peralladi Londra. Le azioni sono arrivate a perdere fino al 30%, per poi recuperare parzialmente terreno. La società di food delivery aveva fissato il prezzo di emissione a 3,9 sterline, il minimo ipotizzato per l’offerta pubblica iniziale, per un valore di mercato di 7,59 miliardi. Pur partendo dal basso, gli scambi sono scesi a 2,73 sterline, spazzando via 2,3 miliardi di valutazione. Poi il titolo (Roo) ha parzialmente recuperato terreno. Le azioni in vendita sono 384 milioni, per un’offerta di circa 1,5 miliardi di sterline. Un miliardo andrà alla compagnia e 500 milioni agli investitori iniziali, tra cui c’è anche Amazon. Inizialmenteambiva a una valutazione massima di 8,8 miliardi di sterline e ...

