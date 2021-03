“Chiedilo al notaio” a Torre Boldone | consulenze gratuite per i cittadini

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il servizio di consulenza notarile gratuita “al” arriva anche nel Comune di. Dal 6 aprile e per tutti i primi martedì dei mesi successivi, i– singoli o riunioni in associazioni, gruppi, comitati – e le imprese che operano nel Comune possono usufruire, su appuntamento, di un colloquio con il, che dalle ore 9.30 alle ore 12.30, sarà disponibile presso la sede municipale (piazza G. Marconi, 1) per rispondere a dubbi e domande in materia civile, societaria, successoria e testamentaria. Per fissare il colloquio è necessario rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune ditelefonando al numero 0354169460 ovvero inviare una mail a ...

