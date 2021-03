Ascolti TV | Martedì 30 marzo 2021. Leonardo cala (23.9%), Ti presento Sofia si ferma al 9.9%, in crescita Le Iene (10.8%). Boom Rai4 con The Equalizer 2 (1 mln – 4.3%) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Leonardo Nella serata di ieri, Martedì 30 marzo 2021, su Rai1 la seconda puntata di Leonardo ha conquistato 5.859.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale5 Ti presento Sofia ha incollato davanti al video 2.319.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Rai2 la partita Italia-Slovenia per gli Europei Under 21 ha interessato 1.993.000 spettatori (7.5%). Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.922.000 spettatori pari al 10.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 945.000 spettatori con il 4.2% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori (5.4%). Su La7 DiMartedì ha registrato 1.080.000 spettatori con il 4.6% (DiMartedì Più a .000 e il ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 marzo 2021)Nella serata di ieri,30, su Rai1 la seconda puntata diha conquistato 5.859.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale5 Tiha incollato davanti al video 2.319.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Rai2 la partita Italia-Slovenia per gli Europei Under 21 ha interessato 1.993.000 spettatori (7.5%). Su Italia1 LeShow ha raccolto 1.922.000 spettatori pari al 10.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 945.000 spettatori con il 4.2% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori (5.4%). Su La7 Diha registrato 1.080.000 spettatori con il 4.6% (DiPiù a .000 e il ...

