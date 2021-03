Akash contro Andrea Zelletta: il retroscena sul loro litigio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Akash Kumar ha lanciato pungenti frecciatine nei confronti di Andrea Zelletta, i due hanno litigato in passato, cosa ha detto l’ex naufrago Non sembra correre buon sangue tra Akash Kumar e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 31 marzo 2021)Kumar ha lanciato pungenti frecciatine nei confronti di, i due hanno litigato in passato, cosa ha detto l’ex naufrago Non sembra correre buon sangue traKumar e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

alycien5 : @danitrash77 Si ?? ma non voglio perdere akash, ti rendi conto del trash che potremo averr? Fare le notti in bianco… - fromLAXtoLHR : parlano e dicono che Awed non faccia nulla sull’isola e ci sta tutto, ma intanto qui alla prova del fuoco c’era lui… - fromLAXtoLHR : @marilasottona @SamuelMontegra1 intanto c’era Awed a combattere per il leader, quindi se vogliamo parlare in fatto… - bellicapelli15 : Akash Kumar contro tutti: “Tommaso Zorzi? Eravamo amici. Drusilla Gucci ha brutti modi di rispondere”… - gherbitz : Caro #tommasozorzi com'é che non ti inalberi per l'accanimento contro Awed? O era solo per dare 'consigli' ad Akash… -