Un Manifesto per ripartire dalle città (Di martedì 30 marzo 2021) In autunno andranno al voto oltre mille comuni italiani, tra cui alcune città importanti come Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli. Questo tempo che precede le elezioni è prezioso per immaginare il futuro del nostro Paese: sviluppando idee, rimodulando e rinnovando le politiche territoriali e di prossimità. Le città oggi più che mai hanno un ruolo guida nell’affrontare le sfide del presente proprio perché sono i luoghi dove i conflitti, la ricerca di benessere e di sicurezza sociale vivono una dimensione umana e vicina ai cittadini. Molti sono i problemi da affrontare che la pandemia sembra solo aver accentuato e portato alla luce, dalla crisi profonda di inclusione e partecipazione dei cittadini al degrado delle periferie così lontane e deluse dalla rappresentazione politica e democratica da essere pronte a cedere volontariamente diritti in cambio ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) In autunno andranno al voto oltre mille comuni italiani, tra cui alcuneimportanti come Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli. Questo tempo che precede le elezioni è prezioso per immaginare il futuro del nostro Paese: sviluppando idee, rimodulando e rinnovando le politiche territoriali e di prossimità. Leoggi più che mai hanno un ruolo guida nell’affrontare le sfide del presente proprio perché sono i luoghi dove i conflitti, la ricerca di benessere e di sicurezza sociale vivono una dimensione umana e vicina ai cittadini. Molti sono i problemi da affrontare che la pandemia sembra solo aver accentuato e portato alla luce, dalla crisi profonda di inclusione e partecipazione dei cittadini al degrado delle periferie così lontane e deluse dalla rappresentazione politica e democratica da essere pronte a cedere volontariamente diritti in cambio ...

