Udinese | Stryger Larsen “imbattibile” | zero sconfitte con la Danimarca

(Di martedì 30 marzo 2021) Particolare dato statistico per Jens, terzino dell’e soprattutto della. La nazionale scandinava sta infatti scoprendo una sorta di “talismano”, visto che un curioso dato sottolinea comesia sceso 33 volte in campo con la propria nazionale maggiore senza mai subire una sconfitta. Una sorta di garanzia per il commissario tecnico Kasper Hjulmand, soprattutto ora che è iniziato il cammino di qualificazione al Mondiale 2022. SportFace.

