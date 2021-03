Torino-Juventus, a che ora inizia e dove vedere il derby della Mole (Di martedì 30 marzo 2021) Sabato 3 aprile si gioca Torino-Juventus, partita valida per la 29^ giornata di Serie A. Da sempre il derby della Mole è tra le sfide più affascinanti di tutta la stagione, anche se negli ultimi vent’anni i granata hanno battuto la Vecchia Signora soltanto due volte (2015, 1995). Dando uno sguardo alla classifica, i tre punti in palio della sfida di sabato pesano come un macigno per entrambe le squadre: il Toro è quartultimo, a un solo punto dalla zona retrocessione ma con una gara da recuperare; la Juve è terza a pari merito con l’Atalanta, a 10 lunghezze dalla capolista Inter quando mancano dieci partite al termine del campionato. Dunque, la squadra di Andrea Pirlo è chiamata a vincere per non perdere definitivamente il treno scudetto, mentre il Torino è ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 marzo 2021) Sabato 3 aprile si gioca, partita valida per la 29^ giornata di Serie A. Da sempre ilè tra le sfide più affascinanti di tutta la stagione, anche se negli ultimi vent’anni i granata hanno battuto la Vecchia Signora soltanto due volte (2015, 1995). Dando uno sguardo alla classifica, i tre punti in paliosfida di sabato pesano come un macigno per entrambe le squadre: il Toro è quartultimo, a un solo punto dalla zona retrocessione ma con una gara da recuperare; la Juve è terza a pari merito con l’Atalanta, a 10 lunghezze dalla capolista Inter quando mancano dieci partite al termine del campionato. Dunque, la squadra di Andrea Pirlo è chiamata a vincere per non perdere definitivamente il treno scudetto, mentre ilè ...

