Ruggero Razza: si dimette l'assessore indagato in Sicilia per i dati falsi sui contagi (Di martedì 30 marzo 2021) Ruggero Razza, assessore alla Salute della Regione Sicilia e indagato per l'inchiesta sui dati falsi dei contagi trasmessi all'ISS, ha annunciato le dimissioni. Ecco cosa ha detto Razza presentando le sue dimissioni: "Alla luce della indagine della Procura di Trapani che mi vede indagato, nel confermare il massimo rispetto per la magistratura, desidero ribadire che in Sicilia l'epidemia è sempre stata monitorata con cura, come evidenzia ogni elemento oggettivo, a partire dalla occupazione ospedaliera e dalla tempestività di decisioni che, nella nostra Regione, sono sempre state anticipatorie. Non avevamo bisogno di nascondere contagiati o di abbassare l'impatto epidemiologico, perché proprio noi ...

