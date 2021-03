Ritorno di fiamma per la coppia nata a UeD | “Dannatamente diversi | ma impossibili da separare”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 30 marzo 2021) L’annuncio della rottura aveva sorpreso tutti. Il vero fulmine a ciel sereno. A gennaio scorso i due ex protagonisti di quello che fu il trono classico di Uomini e Donne avevano dato l’amaro annuncio ai fan. A Era stato l’ex corteggiatore, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, a farlo sapere a tutti con un lungo messaggio apparso tra lei Storie. Non se la sentiva di registrare un video e precisava anche di non avere troppa voglia di parlarne. Ma siccome sapeva bene che la sua storia con la tronista erain un contesto televisivo e che i fan hanno sempre dimostrato loro tanto affetto, aveva comunicato che “dopo un lungo periodo di incomprensioni” i due si sono resi conto di avere “una visione di vita completamente differente”, proprio come i loro caratteri.“Io e Sara non stiamo più assieme”, scriveva Sonny su Instagram. Ma ora, circa 3 mesi dopo, le ...