Rifiuti abbandonati in via Forleo, scatta la sanzione (Di martedì 30 marzo 2021) Ennesimo intervento della Polizia Locale, in via Forleo, per individuare e sanzionare il responsabile dell’abbandono di una grande quantità di Rifiuti inerti.Per gli operatori, infatti, si tratta già del secondo sopralluogo effettuato sul posto nel solo mese di marzo: il precedente risale al 18 marzo e se ne sono registrati diversi, nei mesi scorsi, almeno uno ogni 30 giorni.Con l’ausilio degli operatori di Kyma Ambiente sono stati rimossi i resti di piastrelle abbandonati sul perimetro dell’immobile che è già stato oggetto di verifiche, sfociate in sanzioni a carico del presunto proprietario, oggi nuovamente sanzionato e denunciato dopo essere stato responsabile, in passato, di accensione abusiva di fuochi e impropria custodia di animali.«Siamo intervenuti ripetutamente – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 30 marzo 2021) Ennesimo intervento della Polizia Locale, in via, per individuare e sanzionare il responsabile dell’abbandono di una grande quantità diinerti.Per gli operatori, infatti, si tratta già del secondo sopralluogo effettuato sul posto nel solo mese di marzo: il precedente risale al 18 marzo e se ne sono registrati diversi, nei mesi scorsi, almeno uno ogni 30 giorni.Con l’ausilio degli operatori di Kyma Ambiente sono stati rimossi i resti di piastrellesul perimetro dell’immobile che è già stato oggetto di verifiche, sfociate in sanzioni a carico del presunto proprietario, oggi nuovamente sanzionato e denunciato dopo essere stato responsabile, in passato, di accensione abusiva di fuochi e impropria custodia di animali.«Siamo intervenuti ripetutamente – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino ...

