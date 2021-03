Pirlo può esultare: Dybala e Ramsey sono tornati ad allenarsi in gruppo (Di martedì 30 marzo 2021) Belle notizie per Andrea Pirlo, alle prese con la preparazione del derby di sabato contro il Torino. Come comunicato dalla Juventus tramite il report dell’allenamento odierno, sono tornati ad allenarsi in gruppo Paulo Dybala e Aaron Ramsey. Questa la nota bianconera: “Seduta di allenamento odierna che, come già successo durante la scorsa settimana, ha visto come protagonisti i calciatori bianconeri non impegnati con le rispettive Selezioni. Il menù di questa sessione pomeridiana ha proposto possessi palla ed esercitazioni tecniche. Dybala e Ramsey hanno svolto intera seduta in gruppo.” Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Belle notizie per Andrea, alle prese con la preparazione del derby di sabato contro il Torino. Come comunicato dalla Juventus tramite il report dell’allenamento odierno,adinPauloe Aaron. Questa la nota bianconera: “Seduta di allenamento odierna che, come già successo durante la scorsa settimana, ha visto come protagonisti i calciatori bianconeri non impegnati con le rispettive Selezioni. Il menù di questa sessione pomeridiana ha proposto possessi palla ed esercitazioni tecniche.hanno svolto intera seduta in.” Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

