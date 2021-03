Palermo, Bordon avvisa: “Stop di 21 giorni problema per fisico e testa. Allenarsi sul sintetico è un grosso handicap per i rosanero” (Di martedì 30 marzo 2021) Claudio Bordon è certamente uno dei preparatori atletici più competenti e qualificati dell'intero panorama nazionale.Profilo di rilievo e punto di forza del Palermo che incantava in Serie A nei fasti dell'era Zamparini, Bordon ha prestato la sua preziosa opera professionale anche in club come Inter e Udinese, tra gli altri.L'edizione siciliana de "La Gazzetta dello Sport" propone un'interessante intervista all'ex preparatore della società di viale del Fante che illustra rischi, di8namiche ed incognite legati ai ventuno giorni di Stop forzato per il Palermo di Giacomo Filippi a causa dei rinvii delle gare contro Monopoli e Foggia legati ai numerosi casi di contagio da Covid 19 in seno alle due compagini pugliesi."Influisce molto e vanno fatte delle considerazioni. In serie C ... Leggi su mediagol (Di martedì 30 marzo 2021) Claudioè certamente uno dei preparatori atletici più competenti e qualificati dell'intero panorama nazionale.Profilo di rilievo e punto di forza delche incantava in Serie A nei fasti dell'era Zamparini,ha prestato la sua preziosa opera professionale anche in club come Inter e Udinese, tra gli altri.L'edizione siciliana de "La Gazzetta dello Sport" propone un'interessante intervista all'ex preparatore della società di viale del Fante che illustra rischi, di8namiche ed incognite legati ai ventunodiforzato per ildi Giacomo Filippi a causa dei rinvii delle gare contro Monopoli e Foggia legati ai numerosi casi di contagio da Covid 19 in seno alle due compagini pugliesi."Influisce molto e vanno fatte delle considerazioni. In serie C ...

