Oroscopo Aprile: Toro (Di martedì 30 marzo 2021) Life&People.it 21 Aprile – 20 maggio Secondo la scrittrice Dacia Maraini "possedere vuol dire dipendere da qualcosa e da qualcuno". Hai ragione: lei non è un Toro e quindi non può capire la gratificazione e la senso di sicurezza che si prova vivendo circondati da cose belle. Ti invito comunque a riflettere sulle sue parole: il lungo processo di cambiamento verso una nuova autonomia che ti sta coinvolgendo, richiede agilità, leggerezza e molta energia. Non ti sto suggerendo di buttare via nulla, se non i pensieri rancorosi e le delusioni, ma di rimettere in circolo tutto ciò che da tempo è inutilizzato: donare è una fonte inesauribile di serenità. Rituale del mese: Scegli tra i tuoi libri uno di quelli che ti è piaciuto di più e prova a rileggilo con la stessa passione. L'articolo proviene da Life&People Magazine.

