Napoli-Crotone: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 30 marzo 2021) Napoli-Crotone è in programma per sabato 3 aprile 2021. La gara sarà valevole per la 29a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00 direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Koulibaly: Liverpool sulle tracce del difensore partenopeo Napoli-Crotone: come arrivano le squadre? Il Napoli è reduce dalla vittoria esterna per 2-0 contro la Roma. La squadra allenata da Gattuso, ha raccolto 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque giornate di campionato. Una drastica inversione di marcia della squadra campana che ha riaperto la corsa per un posto alla prossima Champions League. Il Napoli è attualmente quinto a quota 53 punti. Solo due punti in meno rispetto ad Atalanta e Juventus, rispettivamente quarta e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021)è in programma per sabato 3 aprile 2021. La gara sarà valevole per la 29a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15:00 direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona di. Koulibaly: Liverpool sulle tracce del difensore partenopeo: come arrivano le squadre? Ilè reduce dalla vittoria esterna per 2-0 contro la Roma. La squadra allenata da Gattuso, ha raccolto 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime cinque giornate di campionato. Una drastica inversione di marcia della squadra campana che ha riaperto la corsa per un posto alla prossima Champions League. Ilè attualmente quinto a quota 53 punti. Solo due punti in meno rispetto ad Atalanta e Juventus, rispettivamente quarta e ...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Ospina va ko: infortunio alla mano, out contro il Crotone. Per la #Juve... - SkySport : Napoli, infortunio alla mano per Ospina: salta il Crotone, a forte rischio la Juve - Milanista_Medio : @mick_napoli_ Contro crotone, battuto dal cosenza calcio numerose volte - TuttoFanta : ?? #NAPOLI: infortunio ad un dito per #Ospina che verrà rivalutato tra una settimana. Salterà di sicuro la partita c… - MCalcioNews : Napoli, infortunio per Ospina: salterà le gare con Crotone e Juventus -